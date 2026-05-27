L’aura Fabián

Longtemps blessé cette saison, Fabián Ruiz a ressurgi comme une fleur au printemps et pourrait bien finir par être titulaire en finale de Ligue des champions. Ce choix ne soulèverait finalement pas beaucoup de contestations, tant l’Espagnol sait se montrer essentiel à ce PSG et répondre de la meilleure des façons lorsqu’on fait appel à lui.

Depuis bientôt deux ans, Warren Zaïre-Emery et Fabián Ruiz ont souvent joué à « à toi, à moi » dans le onze parisien. Aux côtés des inamovibles Vitinha et João Neves, ils ont souvent dû se partager la dernière chaise disponible dans l’entrejeu du PSG. Barré par des performances de haut niveau pour l’un, touché par une blessure pour l’autre, chacun sa saison, les deux compères pourraient bien tous les deux démarrer la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Sans pour autant voir l’un des deux Portugais s’asseoir sur le banc de touche.

Un choix contraint plus qu’autre chose, puisqu’Achraf Hakimi pourrait se montrer trop juste pour démarrer face aux Londoniens, mais qui, finalement, n’attiserait pas forcément la crainte des supporters parisiens. Parce le titi a appris à rassurer son monde et à assurer dans le couloir droit, et surtout, parce que le retour de Fabián Ruiz a confirmé que l’Espagnol savait se rendre indispensable à ce PSG.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com