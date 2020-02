Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'attaque de Londres revendiquée par le groupe Etat islamique Reuters • 03/02/2020 à 13:42









L'ATTAQUE DE LONDRES REVENDIQUÉE PAR LE GROUPE ETAT ISLAMIQUE LE CAIRE (Reuters) - Le groupe Etat islamique a revendiqué lundi via son organe de propagande Amaq la responsabilité de l'attaque au couteau survenue la veille à Londres, sans fournir de preuve à l'appui de ses affirmations. L'assaillant a blessé trois personnes, dont une grièvement, dans une rue commerçante du sud de Londres avant d'être abattu par la police. "L'auteur de l'attaque dans le quartier de Streatham dans le sud de Londres hier est un combattant de l'Etat islamique. Il a commis cette attaque en réponse aux appels à attaquer les ressortissants des pays de la coalition (anti-EI)", dit un communiqué diffusé par Amaq. L'attaque est "terroriste" et "de nature islamiste", a déclaré la police britannique, sans qu'aucun lien n'ait pour l'heure été établi avec l'EI. L'organisation djihadiste est soupçonnée de publier des revendications "opportunistes" après certaines attaques commises par des individus isolés. (Omar Fahmy, version française Jean-Stéphane Brosse)

