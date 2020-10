Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atletico tenu en échec, Eibar s'impose à Valladolid Reuters • 03/10/2020 à 18:58









L'Atletico tenu en échec, Eibar s'impose à Valladolid par Samuel Messberg (iDalgo) Malgré Luis Suarez l'Atletico Madrid n'a pas réussi à s'imposer sur sa pelouse contre Villareal ce samedi après-midi. Un match nul 0-0 contre le sous-marin jaune qui aurait pu se solder par une victoire des joueurs de Diego Simeone qui ont dominé ce match. Treize tirs à six pour les locaux qui n'ont donc pas réussi à marquer. Dans l'autre match de cet après midi, eibar s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Valladolid grace à des buts de Burgos (29', s.p.) et Rodrigues (90'), et ce malgré l'expulsion de Diop à la 73ème minute. Le buteur de Valladolid est Villa (37'). Au classement Villareal prend la deuxième place tandis que Eibar s'écarte de la zone de relégation. Ce soir Valence affronte le Bétis Séville à 21h et demain le Real se déplace à Levante tandis que le Barça recevra le FC Séville dans ce qui sera le choc de cette 5ème journée.

