L'Atlético signale le harcèlement arbitral de Mourinho et du Real

L'Atlético signale le harcèlement arbitral de Mourinho et du Real

Le derby madrilène est loin d’être terminé. Après avoir gagné 2-1 ce dimanche contre le Real, l’Atlético a décidé d’en rajouter une couche , ou plutôt une feuille.

Pendant la conférence de presse, José Mourinho est arrivé devant les journalistes avec une feuille où étaient imprimés les deux moments les plus polémiques du match selon les Merengues : la faute de Kang-In Lee sur Valverde et celle de Romero sur Bellingham.…

LP pour SOFOOT.com