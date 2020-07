Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atlético se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions Reuters • 12/07/2020 à 00:23









par Florian Burgaud (iDalgo) Diego Simeone coachera une équipe évoluant en Ligue des Champions l'année prochaine. En battant le Betis Séville de Nabil Fékir lors de la 36e journée de Liga, l'Atlético Madrid s'est assuré une présence dans le top 4 au soir de la clôture du Championnat d'Espagne. Pourtant, rien ne fut simple pour les Colchoneros puisque Mario Hermoso a été expulsé à la 57e minute de jeu. Moins de vingt minutes plus tard, les Matelassiers prenaient tout de même l'avantage grâce à Diego Costa auteur d'une tête croisée sur un coup franc de Yannick Carrasco. Avec leur grinta habituelle, les joueurs de l'Atlético ont tenu le score pour s'imposer par la plus petite des marges. Le prochain objectif pour les Madrilènes ? Les quarts de finale de la Ligue des Champions version 2019/2020 à Lisbonne face à Leipzig en août.

