L'Atlético porté par deux anciens de la Ligue 1

Atlético 4-0 Osasuna

Buts : David, (24 e ), Kang-In Lee (54 e ), Le Normand (63 e ) et Baena (82 e ) pour les Colchoneros.

Osasuna se rinde. Ce mercredi soir, pour ouvrir une soirée de foot en Espagne, l’Atlético n’a fait qu’une bouchée de son quatre-heures du jour, Osasuna. Une victoire claire et nette sur les Basques (4-0) , qui permet pour l’instant aux Clochoneros de rester près du Real Madrid, en troisième position. Les Madrilènes ont d’ailleurs été portés par des noms bien connus, en l’occurence les anciens Lillois et Parisien Jonathan David et Kang-In Lee, tous deux buteurs des deux premières réalisations, ont montré la voie du succès à une formation qu’ils viennent tous deux de rejoindre.…

TJ pour SOFOOT.com