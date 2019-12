L'Atlético ne tremble pas, les cadors terminent en beauté

Pas de mauvaise surprise pour l'Atlético de Madrid, facile vainqueur du Lokomotiv Moscou (2-0) pendant que la Juventus s'est imposée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-0) avec des buts de Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuaín. Dans l'autre rencontre intéressante de la soirée, l'Olympiakos a validé son ticket pour la C3 en battant l'Étoile rouge de Belgrade en toute fin de partie (1-0). Enfin, le Bayern Munich a réalisé une phase de poules parfaite contre Tottenham (3-1), pendant que le Real Madrid jouait le jeu contre Bruges (3-1).

Atlético de Madrid 2-0 Lokomotiv Moscou

La mission était simple pour l'Atlético : s'imposer contre une équipe déjà éliminée de toutes compétitions européennes pour ne pas avoir à scruter le résultat du Bayer contre la Juve. Sauf que pour gagner, il faut marquer, et lesne connaissent plus cette sensation depuis plus de 300 minutes. Dès les premières secondes de la partie, Trippier chope une occasion en or pour briser la série, mais Kochenkov repousse son penalty sur le poteau (2). Le début d'une mauvaise soirée pour l'Atlético ? Pas vraiment, la bande à Simeone étouffe littéralement son adversaire, au point de se voir accorder un nouveau penalty suite à une main stupide de Zhemaletdinov. Cette fois, João Félix se charge de transformer le cadeau (1-0, 17), avant que Morata ne se voit refuser logiquement un but en raison d'un hors-jeu. Le Lokomotiv peine à sortir de sa léthargie et se noie face aux vagues rouges et blanches, puis craque une deuxième fois sur une reprise instinctive de Felipe, bien servi par Koke après un corner joué à deux (2-0, 54). Suffisant pour se contenter de gérer cet avantage confortable jusqu'à la fin de la rencontre face à un Lokomotiv à la rue, et surtout pour conserver la deuxième place de la poule, ce qui permet