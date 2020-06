Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atletico Madrid tenu en échec à Bilbao Reuters • 14/06/2020 à 20:25









L'Atletico Madrid tenu en échec à Bilbao par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atletico Madrid n'a pas gagné pour son retour à la compétition. Alors qu'ils n'avaient plus joué depuis le 8 mars dernier, les hommes de Diego Simeone ont concédé le nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, pour le compte de la 28ème journée de Liga (1-1). La rencontre a été disputée. En première période, Diego Costa a répondu à l'ouverture du score d'Iker Muniain pour permettre à son équipe de s'en sortir avec un point. Les Colchoneros ont du mal cette saison et n'ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matches en Liga. L'Atletico reste 6ème du championnat à égalité de point avec la Real Sociedad, 4ème et provisoirement qualifiée pour la Ligue des Champions. De son côté, Bilbao est 10ème, à 8 longueurs de son adversaire du jour.

