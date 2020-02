Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atlético Madrid s'impose à la maison face à Liverpool Reuters • 18/02/2020 à 23:50









L'Atlético Madrid s'impose à la maison face à Liverpool par Hugo Chalmin (iDalgo) Sans inspiration offensive, le champion en titre a chuté ! À l'occasion des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Liverpool s'est incliné sur le score de 1-0 mardi soir à l'Atlético Madrid. Une défaite qui pourrait être qualifiée de cruelle si l'on s'attache aux 67 % de possession de balle en faveur des Reds. Cependant, cette statistique ne reflète en aucun cas la prestation des derniers vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles. Après l'ouverture du score des Colchoneros dès l'entame de match (4e minute) par l'intermédiaire de Saul Niguez, les hommes de Jürgen Klopp ont buté sur une défense de fer de l'Atlético. Le club madrilène a subi les assauts anglais durant toute la rencontre sans être réellement inquiétés. Le LFC n'a pas cadré la moindre frappe durant toute la partie ! Le match retour entre les deux formations aura lieu à Anfield le 11 mars prochain.

