L'Atletico Madrid s'amuse à Osasuna par Léo De Garrigues (iDalgo) Trois jours après son match nul décevant à Bilbao (1-1), l'Atletico a parfaitement réagi en dominant largement Osasuna sur sa pelouse (0-5). Joao Felix a ouvert le score à la demi-heure de jeu avant de doubler la mise après la mi-temps. Marcos Llorente a inscrit le 3e but avant que Alvaro Morata puis Yannick Carrasco ne marquent à leur tour. Les Madrilènes progressent de deux places au classement et se retrouvent quatrièmes à deux points du FC Séville. De son côté, Osasuna reste à la 11e place.

