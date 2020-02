Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atletico Madrid retrouve la troisième place après son succès face à Villareal Reuters • 23/02/2020 à 23:49









par Samuel Martin (iDalgo) L'Atletico Madrid ne lâche pas. Pourtant menés au score très tôt par Villareal, les Colchoneros ont inversé la tendance au Wanda Metropolitano pour s'adjuger un succès précieux (3-1). Cinq minutes avant la pause, c'est Angel Correa qui égalise sur un ballon anodin (40', 1-1) répondant à l'ouverture du score de Pablo Alcacer. Les protégés de Diego Simeone feront ensuite la différence dans le second acte en étouffant leurs adversaires. Koke vient donner l'avantage aux siens en étant à la conclusion d'un superbe mouvement collectif (54', 2-1). Absent pendant trois mois suite à une blessure à la cheville droite, Joao Felix inscrit le quatrième but de la rencontre d'une frappe croisée du gauche (74', 3-1). Les Madrilènes avaient pris seulement 5 points lors des 5 dernières journées et respirent donc dans la course à l'Europe en repassant à la troisième place.

