L'Atletico Madrid grimpe sur le podium par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atletico Madrid se met sur la bonne voie. Les Colchoneros se sont imposés ce samedi soir contre Valladolid pour le compte de la 30ème journée de Liga (1-0). Après le nul de Getafe face à Eibar (1-1), les hommes de Diego Simeone avaient besoin d'une victoire pour marquer le coup et prendre de l'avance sur ses concurrents directes dans la course à la Ligue des Champions. Entré à la 73ème minute, Victor Vitolo a délivré les siens en fin de rencontre sur corner après une bonne période de domination madrilène. L'Atletico grimpe sur le podium au détriment de Séville grâce au goal average et prend 5 points d'avance sur le Getafe, 5ème. De son côté, Valladolid est 15ème, à 7 longueurs de la zone de relégation.

