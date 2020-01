Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atlético Madrid chute à Eibar 2-0 Reuters • 18/01/2020 à 23:19









L'Atlético Madrid chute à Eibar 2-0 par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 20ème journée de Liga, l'Atlético Madrid s'est incliné 2 à 0 du côté d'Eibar. 16ème du championnat avant le début de la rencontre, les Armeros ont tendu le piège parfait aux hommes de Diego Simeone. Les 3ème de Liga ont été pris à la gorge dès l'entame de la partie. C'est Esteban Burgos qui ouvre le score pour son équipe à la 10ème minute. D'abord refusé, le but du défenseur central est accordé après vérification de la VAR. Malgré une possession de balle largement à l'avantage des Madrilènes (60% sur le match), les Colchoneros n'ont pas su concrétiser leurs opportunités. Ils encaissent même un dernier but à la 90ème minute. Eduardo Exposito crucifie l'Atlético et scelle la 6ème victoire de la saison pour Eibar. Après leur défaite aux tirs au but en finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid la semaine dernière, les Rojiblancos essuient leur deuxième revers de la saison à l'extérieur.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.