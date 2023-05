information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 16:26

L’Atlético interdit les caméras du Real Madrid pour le derby des U19

Ils n’ont que Madrid en commun.

Comme chez les pros, les jeunes ne peuvent pas se voir. À l’occasion d’un match qui oppose l’Atlético de Madrid au Real Madrid en championnat U19, le premier a interdit l’accès au stade à toutes les caméras du second. Selon Sport, cette décision fait suite à la rupture du pacte de non-agression – qui avait pour but d’empêcher les deux équipes de la ville d’aller recruter dans les centres de formations de l’autre – l’an passé et au transfert de plusieurs joueurs des Colchoneros dans les rangs merengues . …

AC pour SOFOOT.com