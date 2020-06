Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atletico fonce vers la Ligue des Champions Reuters • 23/06/2020 à 23:16









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atletico Madrid grimpe sur le podium. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés sur la pelouse de Levante pour le compte de la 31ème journée de Liga (0-1). Un but de Bruno Gonzalez a suffi aux Colchoneros pour prendre la 3ème place du classement et deux points d'avance sur Séville. De son côté, le Getafe a du mal depuis la reprise de la compétition. Contre Valladolid, les hommes de Pepe Bordalas ont enchaîné un 5ème match de suite sans gagner en Liga et laisse son concurrent s'éloigner dans la course à la Ligue des Champions. Jaime Mata avait pourtant ouvert le score pour le Geta, avant qu'Enes Unal n'égalise en fin de première période. Le Getafe est 5ème et provisoirement reversé en Europa League.

