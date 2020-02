So Foot • 18/02/2020 à 23:00

L'Atlético éteint Liverpool

Rapidement en tête après un but de Saúl Ñíguez, l'Atlético de Madrid a dû défendre bec et ongles son avantage au score pendant toute la rencontre, ce mardi soir à Madrid face à Liverpool (1-0). Une tactique qui a porté ses fruits, puisque les Reds ont patiné et n'ont jamais réellement été en mesure d'inquiéter une défense madrilène au sommet de son art. La preuve, les joueurs de Klopp n'ont cadré aucune frappe.

Atlético de Madrid 1-0 Liverpool FC

Mais où va l'Atlético ?

Un attaque-défense inattendu

" Saúl Ñíguez ne croyait pas si bien dire quand il s'est confié audeux jours avant ce match aller crucial face à Liverpool. Et pour cause, le milieu de terrain espagnol avait décidé d'endosser sa cape de super-héros dès la cinquième minute de jeu lorsqu'il a ouvert le score pour l'Atlético de Madrid à la suite d'un corner de Koke. Derrière, les Matelassiers ont logiquement laissé le cuir aux, mais en cruel manque d'inspiration, ils n'ont jamais été en mesure de prendre le dessus sur une solide défense madrilène. Pour cela, encore aurait-il fallu cadrer une frappe, ce que les joueurs de Jürgen Klopp n'ont pas été capables de faire. Sacrée désillusion.Privés de João Félix, Kieran Trippier ou encore Héctor Herrera, lesmettent la pression d'entrée sur les. Et après un coup de casque d'Álvaro Morata qui fuit le cadre, Saúl profite d'un cafouillage sur un corner de Koke pour crucifier Alisson (1-0, 5). Cette ouverture du score précoce change drastiquement la physionomie de ce début de match, puisque les joueurs de Diego Simeone attendent désormais ceux de Jürgen Klopp. Pourtant, ce sont les Espagnols Lire la suite de l'article sur SoFoot.com