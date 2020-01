L'Atlético en finale !

par Samuel Martin (iDalgo)

Spectaculaire. Voici comment la deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et l'Atlético Madrid pourrait se qualifier. Ce sont les hommes de Diego Simeone qui l'ont emporté après de nombreux retournements de situations (3-2). Dans une première mi-temps dominé par le Barça, personne ne parvient à ouvrir le score. C'est Koke qui débloquera la rencontre après 18 secondes de joué en seconde période (46', 1-0). Mais les Catalans ne doutent pas longtemps puisque Messi (51', 1-1) et Griezmann (63', 1-2) inverse rapidement la tendance. Entre temps, le ballon d'or inscrit un deuxième but finalement refusé après visionnage de la VAR. L'assistance à l'arbitrage qui fera une nouvelle fois parler d'elle à la 74e minute en empêchant Piqué de faire le break. Les Colchoneros en profitent et reviennent dans le match grâce au pénalty transformé par Morata (81', 2-2). Correa viendra ensuite profiter des largesses défensives des Barcelonais (86', 3-2) pour envoyer les siens défier le Real Madrid en finale de la compétition.