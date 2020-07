Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atletico déroule contre Majorque Reuters • 04/07/2020 à 02:05









L'Atletico déroule contre Majorque par Léo De Garrigues (iDalgo) En s'imposant contre Majorque (3-0) en ouverture de la 34e journée de Liga, l'Atletico Madrid enchaîne un 14e match sans défaite d'affilée et se rapproche de la Ligue des Champions. Alvaro Morata a signé un doublé en première période. Le premier but a été marqué sur penalty et le second suite à un service de Marcos Llorente. En fin de match, Koke a inscrit le troisième but madrilène. Au classement, les Colchoneros prennent provisoirement 5 points d'avance sur la 4e place du FC Séville et 8 sur Villarreal. Après sa large victoire contre le Celta Vigo (5-1), Majorque rechute et reste 18e.

