L’Atlético de Madrid va porter plainte contre le FC Barcelone à propos de Julián Álvarez

La guerre du mercato est lancée. L’Atlético de Madrid a affirmé auprès du journal AS vouloir porter plainte contre le FC Barcelone auprès de la Commission de justice sportive de la FIFA pour avoir négocié avec Julián Álvarez , sous contrat chez les Colchoneros jusqu’en 2030. « Tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer » , a taclé une source du club auprès du quotidien espagnol.

Deux Barcelonais se réjouissent de la déclaration d’Álvarez

En marge de son match du Mondial contre l’Autriche (2-0), l’Argentin a déclaré vouloir quitter les Colchoneros , sans citer le club catalan. « Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien » , rapporte AS .…

NB pour SOFOOT.com