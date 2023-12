L’Atlético de Madrid serait un remède contre Alzheimer

Les scientifiques devraient se pencher sur la question.

Enrique Collar, ailier phare de l’Atlético de Madrid entre 1952 et 1969, est une véritable légende de l’Atlético de Madrid. Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années, Collar ne reconnaît plus ses enfants et ne se souvient même plus de son prénom. Mais il y a bien une chose que l’Espagnol n’oubliera jamais : le blason des Colchoneros .…

JBC pour SOFOOT.com