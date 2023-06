L’Atlético consulte ses socios pour changer d’écusson

Le vintage a son style.

En 2016, l’Atlético de Madrid a décidé de changer son blason. Le jaune qui bordait l’écusson est devenu bleu, l’ours et le fraisier situés dans la partie haute ont perdu leur couleur et leur identité. Depuis ce jour, les socios du club n’arrêtent pas de demander un retour en arrière, comme le font de nombreux autres internautes qui voient leurs clubs se moderniser. Beaucoup perdent à ce petit jeu, mais pas les Colchoneros. En effet, ce vendredi se tiendra une consultation décidée en amont par une commission permettant de sonder les socios concernant la question du blason et son importance. « La Commission sociale s’est réunie ce jeudi 22 juin à la Cívitas Metropolitano. Lors de cette réunion, les responsables du club ont présenté aux membres du comité le rapport sur la mise en œuvre du blason actuel de l’Atlético de Madrid et l’impact qu’un changement hypothétique de celui-ci aurait. Seuls les membres de l’Atlético de Madrid peuvent participer à cette consultation. La participation sera ouverte sans interruption durant ce week-end, du samedi 24 juin à 10h00 au dimanche 25 juin à 18h00. » a déclaré le club dans un communiqué.…

AC pour SOFOOT.com