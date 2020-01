L'Atlético assomme le Barça et rejoint le Real en finale de Supercoupe

Dans un scénario de barjots, l'Atlético est revenu de nulle part pour arracher la qualification pour la dernière marche de la Supercoupe d'Espagne disputé en Arabie saoudite. Ce sera un derby madrilène dans trois jours pour le titre.

FC Barcelone 2-3 Atlético de Madrid

Un Real en promenade écarte Valence de son chemin

Griezmann, une revanche pour rien

Au fond, la RFEF en rêvait certainement au moment d'imaginer ce nouveau format de Trophée des champions à l'espagnole à quatre équipes, avec demi-finales et finale : un Barça-Real en guise de bagarre pour le titre, même si l'un des deux ogres espagnols sort d'une saison blanche. Raté. Après la promenade descontre Valence la veille (3-1), lespensaient eux aussi tranquillement passer sur leur adversaire, l'Atlético, pour rejoindre le grand rival sur la dernière marche. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et malgré une énorme domination barcelonaise, l'Atlético a fait des miracles dans les dernières instants pour créer la sensation. Voilà : cette année, la Supercopa opposera le deuxième et le troisième de Liga.Ce concept de demi-finale de Supercopa a beau offrir une titularisation à Samuel Umtiti et Arturo Vidal, Ernesto Valverde ne s'est pas non plus foutu de la gueule des spectateurs saoudiens : Messi, Griezmann et Suárez sont tous les trois alignés d'entrée, signe que cette compétition ne sera bien sûr pas bazardée par les Catalans. Le Barça met quelques minutes à atterrir en Arabie saoudite : le temps de quelques accélérations d'Álvaro Morata Lire la suite de l'article sur SoFoot.com