L’Atlético accroche le Real Madrid par miracle

La 23e journée de Liga s'est conclue ce dimanche soir à Santiago Bernabéu avec un Derbi de Madrid sans vainqueur (1-1). L'Atlético est même revenu de nulle part face au Real Madrid

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Brahim Díaz (20 e ) pour les Merengues // Llorente (90 e +3) pour les Colchoneros

Ne vous fiez pas aux sourires affichés au coup de sifflet final sur les visages des hommes de Diego Simeone qui sont allés chercher le point du match nul au bout du temps additionnel : ce quatrième derby de Madrid de cette saison 2023-2024 n’a fait aucun heureux (1-1). Et pour cause, large dominateur, le Real Madrid a perdu deux points dans les derniers instants, tandis que l’Atlético a certainement réalisé l’une de ses pires prestations. Finalement, Antoine Griezmann et ses copains peuvent esquisser un sourire.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com