L'athlétisme veut son centre national d'entraînement à Evry

Le projet sera débattu lors du prochain comité directeur de la Fédération française d'athlétisme (FFA), vendredi prochain. A l'image du football (Clairefontaine), du rugby (Marcoussis) et du handball (Créteil), l'athlétisme tricolore pourrait prochainement se doter d'un centre national.Les dirigeants songent ainsi à s'installer à Evry, dans l'Essonne, au sein du Cluster Grand Paris Sport. Lancé par l'ancien judoka et ex-conseiller sport de Jean-Marc Ayrault à Matignon, Hakim Khellaf, le Cluster vise à fédérer les acteurs du sport. Il souhaite notamment créer une unité de recherche dédiée à la performance sportive, favoriser l'implantation de start-up du sport, constituer un pôle de formation aux métiers du sport et créer un campus, une « cité des sports » où s'installeraient des fédérations. C'est ce qui a séduit la FFA.« Une réponse en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 »Dans le document que présentera son président André Giraud ce vendredi, et que nous avons pu consulter, les atouts du Cluster sont largement vantés. « Le campus est un projet national ; c'est une réponse aux défis que doit relever la France en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. » La FFA a intitulé son projet : « Pour un campus Grand Paris sport, pour une fédération du XXIe siècle ».Elle liste ainsi les points positifs : le rassemblement sur un même site de plusieurs secteurs (formation, innovation haut niveau, événementiel et médical) ; un siège social adapté ; la proximité immédiate de structures d'hébergement et du stade Robert-Bobin d'Evry-Bondoufle pour y organiser des stages d'athlètes, des sessions de formation...Pour financer son projet, la FFA imagine vendre son siège situé à Paris-Charléty (XIIIe), trouver des partenaires et, éventuellement, augmenter le prix des licences. Le Cluster Sport d'Evry, qui rêvait d'accueillir le laboratoire de l'Agence française de lutte ...