«L'athlétisme ne va pas bien du tout» : le cri d'alarme de Yohan Durand

En rentrant dimanche soir des départementaux de cross, Yohan Durand, spécialiste de fond et de demi-fond, s'est lâché sur les réseaux sociaux, dénonçant les dérives d'un sport que l'ancien membre de l'équipe de France, pratique depuis qu'il est petit. Pas pour « faire le buzz », juste pour exprimer son « ras-le-bol » qu'il développe dans cet entretien.C'est rare qu'un sportif de haut niveau ose dire « mon sport est très malade ». Pourquoi ce coup de gueule ?YOHAN DURAND. Plutôt qu'un coup de gueule, c'est un constat. Il faut regarder les choses en face, mon sport ne va pas bien du tout. Dimanche, j'ai passé un après-midi bon enfant aux départementaux de cross. En rentrant, j'ai vu les résultats du 10 km de Valence qui m'ont encore interpellé (NDLR : le Kényan Rhonex Kipruto y a battu le record du monde). La veille, on a appris que l'ex-recordman du monde du marathon Kiprotich était suspendu provisoirement et que d'autres étaient sous le coup d'une prochaine suspension. Ce mauvais constat m'a agacé.Les Français ne sont pas épargnés par le dopage. En tant qu'ancien membre de l'équipe de France, qu'en pensez-vous ?C'est gênant, d'autant que les athlètes n'assument pas vraiment leurs erreurs. Quentin Bigot (NDLR : lanceur de marteau) a payé, il revient et assume. Or, les dernières affaires sont rocambolesques. Il y a toujours eu des cas de dopage. On pense que ça va mieux, les performances reviennent et on apprend que certaines sont entachées. C'est frustrant pour ceux qui essaient de concourir à haut niveau proprement car on se retrouve associé à ça.Quelles seraient les solutions ?Il faut davantage sensibiliser, faire un vrai ménage et pas seulement chez les athlètes. Un sportif ne se dope pas tout seul. C'est bien de signer une charte I run clean, (« je cours propre ») mais ce n'est pas suffisant. On est dans une spirale où les gens se disent que ce n'est plus possible ...