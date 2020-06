Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'athlétisme de retour à Oslo Reuters • 12/06/2020 à 15:15









par Matthieu Cointe (iDalgo) À la place du meeting de la Ligue de diamant, Oslo a proposé une compétition inédite. Les "Jeux de l'impossible" se sont tenus jeudi soir, dans un stade Bislett vide pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Une sorte d'exhibition, avec des disciplines inhabituelles et quelques grandes figures de l'athlétisme. Pour sa reprise, Armand Duplantis a franchi la barre des 5,86 m à son troisième essai. Le nouveau détenteur du record du monde de saut à la perche s'est dit "rouillé" après plusieurs mois d'interruption. Dans les autres épreuves, le Norvégien Karsten Warholm a notamment établi la meilleure performance de tous les temps sur la discipline très peu connue du 300 m haies (33''78). Il a couru seul sur la piste. Le vrai départ de la saison internationale devrait se tenir le 14 août à Monaco.

