« L'Atelier de Marie-Claire », de Marguerite Audoux : un destin modeste

Le deuxième roman de l'auteure de « Marie-Claire » (prix Femina 1910), reparaît. Suite de ce dernier, il montre le quotidien difficile de la jeune ouvrière dans un atelier de couture parisien de la Belle Epoque.

« L'Atelier de Marie-Claire », de Marguerite Audoux, Talents hauts, « Les Plumées », 352 p., 7,90 €. Dès 13 ans.

Dès la lecture des premières phrases couchées par Marguerite Audoux (1863-1937), on arriverait presque à se pencher par-dessus l'épaule de ses personnages, tant elle écrit tout en relief les images, les ambiances et les tempéraments. Une plume simple qui donne corps à des destins modestes : ceux d'orphelines, de besogneuses et d'indigentes que les protagonistes masculins aiment généralement mal.

Réhabiliter des écrivaines oubliées

Née de basse condition, la romancière a été découverte tard (publiée à 47 ans) et écrivait peu, prise avant tout par les tâches ouvrières puis par l'éducation de ses neveux. Une vie chiche, enrichie par la place qu'elle a su se faire dans le cercle littéraire et amical d'André Gide. Des quatre romans qu'elle signa, l'éditeur jeunesse Talents hauts en réédite deux : Marie-Claire, son premier roman et succès, couronné du prix Femina en 1910, et le suivant, L'Atelier de Marie-Claire. Un choix de publication militant : ils figurent dans une collection, inaugurée en février, à destination des adolescents et jeunes adultes, baptisée « Les plumées », où la maison d'édition a entamé un énorme travail pour réhabiliter des écrivaines oubliées, invisibilisées par le patriarcat. Avec un coquet format poche à petit prix pour tenter de convaincre les jeunes lecteurs comme les professeurs de français.

