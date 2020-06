Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta soigne sa reprise Reuters • 21/06/2020 à 21:39









L'Atalanta soigne sa reprise par Matthieu Cointe (iDalgo) L'interruption n'a pas stoppé l'Atalanta dans sa lancée. Le club de Bergame s'est largement imposé ce dimanche en Serie A contre Sassuolo, plus de trois mois après son dernier match match officiel (4-1). Les hommes de Gian Piero Gasperini ont plié la rencontre dès la première mi-temps, grâce à des réalisations de Berat Djimsiti, Duvan Zapata et un CSC de Mehdi Bourabia. L'attaquant colombien a inscrit un doublé avec un autre but inscrit à l'heure de jeu. En toute fin de rencontre, Bourabia a sauvé l'honneur sur un joli coup franc direct. L'Atalanta est bien installé à la 4ème place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, avec 6 points d'avance sur l'AS Roma. Sassuolo reste 12ème, à 7 longueurs de la zone rouge.

