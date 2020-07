Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta s'impose sans briller Reuters • 28/07/2020 à 22:06









L'Atalanta s'impose sans briller par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atalanta a fait le strict minimum. Sur la pelouse de Parme ce mardi, la Dea a remporté son match pour le compte de la 37ème journée de Serie A (1-2). En difficulté en première période, l'équipe de Gian Piero Gasperini a encaissé le premier but de la soirée, inscrit par Dejan Kulusevski. Mieux dans le second acte, l'Atalanta a renversé les Gialloblù grâce à des exploits individuels de Ruslan Malinovsky et Papu Gomez. Au classement, le club de Bergame prend provisoirement la 2ème place et deux points d'avance sur l'Inter, en attendant le résultat des Nerazzurri ce soir face à Naples. L'Atalanta et l'Inter s'affronteront lors du multiplex de la dernière journée du championnat. De son côté, Parme n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison et reste 11ème.

