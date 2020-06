L'Atalanta retourne la Lazio

Cueillie à froid par la Lazio et rapidement menée 2-0, l'Atalanta a soufflé les Biancocelesti en seconde mi-temps, pour finalement logiquement l'emporter en toute fin de match.

Atalanta 3-2 SS Lazio

Les coups de foudre de la Lazio

Tout le monde le sait en Italie, mais personne ne peut rien y faire : aucune équipe n'est plus imprévisible que l'Atalanta. Quand les gars de Gasperini peuvent jouer leur partition collective, l'impossible devient une notion relativement vague. Édifiante de maîtrise en première période, la Lazio s'en est douloureusement rendue compte : dominés en touts points après la pause, les gars de Simone Inzaghi ont fini sur les rotules et avec une défaite 3 pions à 2 dans les gencives.Arc-en-ciel de la Serie A depuis plusieurs saisons, ladoit tout de suite composer ce mercredi avec un autre phénomène météorologique, beaucoup plus violent: furieusement véloce, la Lazio, tempétueuse, file comme la foudre en contre et crame tout de suite les ailes de. Dès la 5e minute, Lazzari, lancé comme l'éclair sur son coté droit, centre dans la boite et pousse De Roon à marquer contre son camp. Effrayante de verticalité, la Lazio aura l'occasion de creuser plusieurs fois l'avantage dans le premier acte, mais Immobile manque par trois fois d'un rien d'attraper le cadre. Heureusement pour les, le pied droit de Milinkovic-Savic avait déjà reconvoqué le tonnerre à la 11e minute de jeu, pour planter une seconde banderille dans les filets de Gollini : aux 20 mètres, le Serbe allume un pétard monumental, qui laisse le portier italien impuissant. Menés de deux longueurs, les Bergamasques monopolisent dès lors la gonfle et jouent un maximum leurs atouts offensifs,