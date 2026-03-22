L’Atalanta relève la tête en battant le Hellas, le Lazio enchaîne face à Bologne

Atalanta 1-0 Hellas Vérone

But : Zappacosta (37 e )

Sur une terrible série de six matchs sans victoire, l’Atalanta a enfin relevé la tête. Opposée au Hellas Vérone lors de cette 30 e journée de Serie, la Dea a pu compter sur Davide Zappacosta pour empocher les trois points (1-0). À la suite d’une belle séquence collective, le piston italien hérite du ballon sur le côté droit, repique dans l’axe avant de tromper Lorenzo Montipo d’une frappe croisée soudaine (1-0, 37 e ). Face à des adversaires incapables de cadrer la moindre frappe lors du premier acte, les locaux vont faire le dos rond et subir en seconde période (10 tirs, 3 cadrés pour les hommes de Paolo Sammarco) sans pour autant prendre de but. Avec ce court succès, la Dea revient provisoirement à un point de la Roma, qui affronte Lecce ce dimanche, et peut toujours croire en une qualification européenne.…

TM pour SOFOOT.com