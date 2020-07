Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta met la pression sur l'Inter, Brescia gagne enfin Reuters • 05/07/2020 à 22:03









L'Atalanta met la pression sur l'Inter, Brescia gagne enfin par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atalanta vise le podium. Le club de Bergame a remporté un 8ème match de suite en Serie A dimanche en venant à bout de Cagliari (0-1). Grâce à un pénalty transformé par Luis Muriel, l'équipe de Gasperini revient à une petite longueur de l'Inter, 3ème, battu plus tôt par Bologne (1-2). De son côté, Brescia s'est imposé face au Hellas Verone après une série de 14 rencontres sans succès en championnat (2-0). Papetti puis Donnarumma ont offert la victoire à leur équipe, qui quitte sa place de lanterne rouge au classement. C'est la SPAL qui récupère la dernière place après sa nouvelle défaite cuisante contre la Sampdoria (3-0). Dans les autres rencontres de la soirée, la Fiorentina est venu gagner à Parme (1-2), alors que l'Udinese et le Genoa se sont quittés sur un nul (2-2).

