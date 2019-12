L'Atalanta humilie Milan

Pour le dernier match d'une année 2019 riche en émotions, l'Atalanta s'est offert un finish cinq étoiles face à un faible Milan (5-0). Une raclée qui permet à la Dea de terminer cette première partie de saison en beauté : à quatre points de la Ligue des champions en championnat, sans oublier sa présence en huitièmes de finale de cette dernière. Chapeau bas.

Atalanta 5-0 Milan

Gómez ouvre le bal

87minute de jeu, ce dimanche midi du côté de Bergame. Gian Piero Gasperini sautille de plaisir, porté par les chants nourris de la Curva bergamasque. Son Atalanta, qu'il façonne avec amour et passion depuis plus de quatre ans, vient de coller une énorme gifle au Milan pour mettre un point final à cette année civile 2019. 365 jours qui auront vu ladécrocher une qualification en Ligue des champions historique, infliger des roustes à tours de bras, vivre l'ivresse des soirées européennes et, enfin donc, partir en vacances avec une très solide prestation face à desmalades. Quelle année !Sous un soleil à son zénith, l'Atalanta démarre fort d'entrée et va rapidement mettre au supplice desmal réveillés. Côté gauche, Papu Gómez trimbale Andrea Conti, glisse un petit pont et termine son humiliation d'une frappe sous la barre qui laisse Gianluigi Donnarumma sans voix (10). La Dea est devant, et n'est pas loin du break dans la foulée. À vingt-cinq mètres, Pašali? expédie une lourde frappe qui termine sa course sur la barre milanaise (16). Milan s'éveille enfin, et profite de quelques fautes techniques pour s'illustrer à son tour. Enfin, tente de s'illustrer, puisque Pierluigi Gollini anticipe bien une belle ouverture de Çalhano?lu vers Suso et regarde