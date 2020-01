L'Atalanta freine l'Inter

Mise sur orbite par un but rapide de Lautaro Martínez, l'Inter est finalement passée tout près de s'incliner pour la deuxième fois de la saison samedi soir face à l'Atalanta (1-1), qui a vu Handanovi? repousser un penalty de Muriel en fin de match. La Juve peut prendre les commandes de la Serie A dimanche soir.

Inter 1-1 Atalanta

Be bop a LuLa

. Le message est répété depuis l'été par Antonio Conte, débarqué à l'Inter avec un objectif : ramener pour la première fois depuis 2010 un titre de champion d'Italie dans les bureaux de l'Inter. Reste que l'ancien sélectionneur national connaît aussi ses leçons et sait qu'en 2016, le club milanais était aussi leader de Serie A à la trêve avant de s'effondrer lors de la deuxième partie de saison et de terminer au pied du podium. Alors, avant de recevoir l'Atalanta, Conte ne voulait rien savoir : il fallait baisser la tête et pédaler, pour voir jusqu'où son Inter peut aller. Réponse samedi soir : ses hommes ont mené, ont été bousculés, sont passés tout près de tomber pour la deuxième fois de la saison mais ils ont tenu, presque miraculeusement, face à unequi méritait peut-être un peu plus qu'un point. Ils laissent surtout la possibilité à la Juve, qui se déplace dimanche soir à Rome, de gratter le titre de champion d'automne.Prénom : Romelu. Nom : Lukaku. Profession :. Sa cible du soir ? L'Atalanta, meilleure attaque de Serie A et plus précisément son chien de garde, Pierluigi Gollini. Cinq jours après fait sauter le poignet d'Alex Meret à Naples, le Belge a toujours la bave aux lèvres et n'a aucune envie de souffler. Alors, il court, cornes en avant