L’Atalanta et West Ham font le boulot, l’Ajax et l’Olympiakos accrochés

Le score de la soirée ? 2-1, presque partout.

Le choc de ce début de soirée a tourné en faveur de l’Atalanta face au Sporting, portée par deux buts de Giorgio Scalvini et Matteo Ruggeri avant la pause. Le penalty de l’espoir signé Viktor Gyokeres n’y a rien changé : les Italiens sont seuls en tête de cette poule D, dans laquelle le Sturm Graz s’est relancé. Le club autrichien est en effet allé glaner son premier succès sur la pelouse de Rakow Czestochowa grâce à un pion de William Boving et revient au contact pour la qualification. Une option également largement ouverte pour West Ham, leader du groupe A après son succès à Fribourg grâce à deux vieilles connaissances de Ligue 1, Lucas Paqueta et Nayef Aguerd, rendant vaine l’égalisation de Roland Sallai. Un groupe dans lequel l’Olympiakos et le TSC Backa Topola ont partagé les points (buts de Georgios Masouras et Daniel Podence d’un côté, Ifet Djakovac et Milos Pantovic de l’autre).…

TB pour SOFOOT.com