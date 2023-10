L’Atalanta et la Juve se font la tête

Au terme d'une rencontre décevante et globalement dépourvue d'occasions, l'Atalanta et la Juve se sont logiquement quittées sur un score nul et vierge (0-0). Circulez, il n'y a rien à voir.

Atalanta 0-0 Juventus

Dans ce choc du haut de tableau chez nos voisins transalpins, l’Atalanta et la Juve se sont neutralisées pendant 90 minutes et manquent une occasion en or de rester dans le train des locomotives milanaises. Pour la Juve, qui ne dispute pas de Coupe d’Europe cette saison, ce résultat – bien que loin d’être une mauvaise opération non plus – reste un poil décevant, notamment dans la production en l’absence de son bomber Dušan Vlahović.

Voyage au bout de l’ennui

Un coucher de soleil instagrammable à souhait, deux formations ambitieuses et un public bergamasque chauffé à blanc malgré les travaux : le tableau de cet Atalanta-Juve avait tout pour faire saliver les amoureux du Calcio . Mais voilà, parfois, l’affiche peut s’avérer trompeuse, et tout le monde à Bergame comprend rapidement que le premier acte entre Bergamaschi et Juventini ne sera pas d’un grand intérêt. Faible rythme et prudence sont au rendez-vous de part et d’autre, et chacune des deux formations n’aura pointé le bout de son nez qu’une seule fois dans la surface adverse avec l’envie d’en découdre.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com