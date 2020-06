Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta en feu, Dzeko sauve la Roma Reuters • 25/06/2020 à 00:08









L'Atalanta en feu, Dzeko sauve la Roma par Léo De Garrigues (iDalgo) Un match qui a tenu toutes ses promesses. L'Atalanta Bergame s'est adjugé le choc de la 27e journée de Serie A en venant à bout de la Lazio Rome (3-2). Menée 0-2 après 11 minutes de jeu, la Dea a pris son temps pour recoller au score et passer devant. Un but contre son camp de Marten De Roon et un missile de Sergej Milinkovic-Savic avaient idéalement lancé les Romains mais, par l'intermédiaire de Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi puis José Palomino, les Bergamasques leur ont joué un mauvais tour. Au classement, l'Atalanta revient à 4 points de la 3e place de l'Inter Milan tandis que la Lazio laisse filer la Juve et pointe à 4 points de la tête du championnat. Dans l'autre match de la soirée, l'AS Rome s'en est remis à Edin Dzeko, auteur d'un doublé, pour renverser la situation face à la Sampdoria (2-1). Les hommes de Paulo Fonseca pointent à la 5e place du championnat.

