L'Atalanta en démonstration contre Cagliari par Adonis Vesin (iDalgo) L'Atalanta Bergame est le nouveau leader de Serie A. La meilleure attaque également (13 buts en trois matches). Ce dimanche après-midi, les hommes de Gian Piero Gasperini ont une nouvelle fois montré leur talent offensif contre Cagliari. La Dea menait 4-1 à la pause, avec des réalisations de Luis Muriel (7e), Papu Gomez (29e), Pasalic (37e) et Zapata (42e) contre un but de Diego Godin de la tête sur corner (1-1 ,24e). De Roon avait même touché la transversale (22e). Joao Pedro pensait avoir relancé le suspense (4-2, 53e) mais Sam Lammers a éteint les velléités de Cagliari (5-2, 81e). Le Corse Matteo Tramoni, transféré de l'AC Ajaccio en Sardaigne, est entré en jeu (65e). Il a même pu tenter sa chance mais son tir n'était pas cadré (69e). L'équipe de Papu Gomez compte à présent trois victoires en trois matches avant d'aller défier Naples dans deux semaines.

