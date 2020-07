Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta écrase Brescia et devient le nouveau dauphin de la Juve Reuters • 15/07/2020 à 00:21









L'Atalanta écrase Brescia et devient le nouveau dauphin de la Juve par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Atalanta n'en finit plus de régaler. Le futur adversaire du Paris Saint Germain en Ligue des Champions a cartonné dans son derby contre Brescia mardi soir, en ouverture de la 33ème journée de Serie A (6-2). À domicile, les hommes de Gian Piero Gasperini ont inscrit 4 buts dans la première demi-heure. Mario Pasalic s'est offert un triplé alors que Marten de Roon, Ruslan Malinovsky et Duvan Zapata ont permis d'alourdir la marque. Ernesto Torregrossa et Nikolas Spalek ont marqué du côté des visiteurs du jour. Avec ce nouveau succès, le club de Bergame passe 2ème et prend deux points d'avance sur l'Inter et la Lazio. L'Atalanta compte 93 buts cette saison en championnat, alors que la deuxième meilleure attaque a marqué 68 fois. Brescia est 19ème et pointe toujours à 9 longueurs du Genoa, premier non relégable.

