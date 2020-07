Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta domine le Napoli Reuters • 02/07/2020 à 21:59









L'Atalanta domine le Napoli par Léo De Garrigues (iDalgo) En clôture de la 29e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame a remporté le choc qui l'opposait à Naples (2-0). Comme souvent, la Dea a fait la différence en seconde période. Dès le retour des vestiaires, Mario Pašali? a profité d'un centre parfait de Papu Gomez pour ouvrir le score de la tête. A la 55e minute, Robin Gosens a fait le break d'une frappe croisée imparable. C'est le 9e succès consécutif de l'Atalanta toutes compétitions confondues alors que le Napoli s'incline pour la première fois en Serie A depuis le 9 février dernier. Au classement, les hommes de Gian Piero Gasperini consolident leur 4e place tandis que ceux de Gennaro Gattuso restent au 6e rang.

