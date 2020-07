L'Atalanta déguste le Napoli

Inoffensive avant la pause, la Dea a finalement gobé le Napoli en deux coups de fourchette en seconde période. Voilà qui permet aux poulains de Gasperini de rester au contact de l'Inter, actuel 3e de la Serie A.

Atalanta 2-0 SSC Napoli

En attendant le spectacle

Baila como el papu

Comme un bon plat qui mijote en cuisine, l'Atalanta appartient à cette catégorie de plaisirs qui valent la peine d'attendre. Ce jeudi, laa donc patienté 45 minutes. Avant de gober en deux temps un tout petit Napoli, qui n'a décidément jamais semblé dans son assiette au stade Atleti Azzurri d'Italia.Respectivement invaincus en Serie A depuis le 20 janvier et le 09 février,etdébutent la rencontre comme un stage d'observation, en espérant que l'adversaire dérape le premier. Problème : les deux machines sont parfaitement huilées défensivement et le match file sur des rails qui empruntent un trajet visible à des kilomètres à la ronde. Les wagons napolitains, coincés par la discipline bergamasque, n'arrivent pas à faire la jonction avec la locomotive Mertens, quand l'Atalanta stationne sans résultat aux alentours de la surface adverse. Seuls Gomez, d'un tir lointain dévié par Ospina (blessé à la demi-heure de jeu et remplacé par Meret), puis Zapata, dangereux dans la profondeur, parviennent à ambiancer le voyage, mais rien à faire : la mi-temps accouche d'un zéro-zéro plutôt rasoir.Bonheur: dès la sortie des vestiaires, l'Atalanta sonne la fin de la sieste. Gomez donne soudainement le tempo, ladanse plus vite que la musique et le Napoli bafouille sa propre partition. Esseulé au point de penalty, Pasalic, servi par un centre tendu de Gomez, n'a plus qu'a ajuster tranquillement Meret de la tête. Libérés, les gars