L'Atalanta cuisine la Lazio

Moins brillante qu'à l'accoutumée mais effrayante de réalisme, l'Atalanta a ébouillanté en trois temps la Lazio en première mi-temps, avant de gérer son affaire en seconde (4-1).

C'est peut être aussi ca, une équipe qui grandit. D'ordinaire brillante collectivement, l'Atalanta n'a régalé que par séquences ce mercredi, quand la Lazio a souvent proposé un football plus généreux et pétillant. Mais laavait son petit stratagème en tête et ce plan là s'est purement et simplement déroulé sans accroc.Quand on veut boulotter son adversaire, il vaut mieux avoir la bonne recette. La Lazio a choisi de mordre très haut, à coup de combinaisons savoureuses initiées par Acerbi et relayées au milieu par Luis Alberto et Milinkovi?-Savi?. C'est croquant comme un gâteau apéritif, mais, rien à faire, l'Atalanta ne se laisse pas avoir, et refuse de passer à table.a décidé de mijoter une recette plus prudente ce mercredi, en dispensant avec parcimonie mais minutie des coups de spatule savamment sentis. Dominés lors du premier quart d'heure, les Bergamasques reste néanmoins aussi dangereux qu'opportunistes et Gosens, servi par une tête d'Hateboer, peut ouvrir le score, à bout portant. Dur pour la Lazio, qui avale de travers et a décidément du mal à remettre le couvert. A la demi-heure de jeu, Hateboer profite d'un centre parfait de Gosens et des approximations de la défense romaine pour doubler la mise, d'un plat du pied superbement exécuté. Paumée derrière, la Lazio s'effondre dès lors comme un soufflé et Patric a la mauvaise idée de mal dégager une tête dans les pieds surdoués de Papu Gomez, qui triple la mise, d'une jolie frappe croisée.