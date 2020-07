Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Atalanta Bergame laisse deux points en route Reuters • 18/07/2020 à 19:30









L'Atalanta Bergame laisse deux points en route par Florian Burgaud (iDalgo) L'Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini est toujours invaincue depuis 16 matches, soit depuis le 20 janvier et une défaite face à la SPAL (1-2). Mais, ce samedi après-midi, le club qui affrontera le Paris-SG en quart de finale de la Ligue des Champions dans un petit mois, a sûrement perdu ses dernières illusions de Scudetto. En étant accrochée (1-1) sur la pelouse de l'Hellas Vérone, la Dea pointe désormais à six longueurs de la Juventus, leader du Calcio qui jouera la Lazio lundi soir à 21h45 pour le compte de la 34e journée. Duvan Zapata avait bien ouvert le score pour les Nerazzurri (50e) mais Matteo Pessina a remis les locaux à hauteur neuf minutes plus tard.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.