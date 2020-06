L'Atalanta Bergame, impressionnante offensivement et presque qualifiée pour la Ligue des Champions, ne change pas

Toujours aussi impressionnante d'un point de vue offensif et quasiment qualifiée en Ligue des Champions après sa nouvelle victoire dynamique sur le terrain de l'Udinese, l'Atalanta Bergame a repris ses bonnes habitudes d'avant-confinement. Avec un attrait certain pour le spectacle, public ou pas.

78 - #Atalanta have scored 78 goals in the current league season, record for them in a single Serie A campaign. Dea.#SerieA #UdineseAtalanta pic.twitter.com/GmUt8Dzoqg -- OptaPaolo (@OptaPaolo) June 28, 2020

Top 4

En réalité, ce n'était qu'un petit secret de polichinelle. En vérité, ce n'était qu'une simple question de temps. Supporters comme joueurs de l'Atalanta Bergame le savaient : bientôt, ils allaient battre leur record de buts historique sur une saison en championnat. L'honneur de transformer cet espoir en certitude a été réservé à Luis Muriel, auteur d'un joli doublé sur le terrain de l'Udinese lors de la belle victoire des siens alors qu'il n'est entré qu'à la 52minute. En plantant le 77(superbe coup franc brossé) puis surtout le 78but (patate de l'extérieur de la surface de réparation) de son club en Serie A, le Colombien a donc déjà placé l'exercice 2019-2020 dans les annales de l'entité.Surprenant, au regard des habitudes de lajusque-là ? Non, la bande de Gian Piero Gasperini offrant du grand spectacle à ses fans depuis plus de deux ans. Mais le confinement dû à la pandémie de coronavirus aurait pu casser la dynamique, d'autant que la ville a été durement touchée. Il n'en a rien été : depuis la reprise, le quart de finaliste de l'actuelle Ligue des Champions a enchaîné trois victoires en autant de matchs en inscrivant... dix réalisations. Et pas contre n'importe qui, puisque la Lazio (dauphin de la Juventus, et deuxième défense d'Italie la plus imperméable derrière la Vieille Dame) fait partie des victimes.