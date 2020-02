So Foot • 19/02/2020 à 23:56

L'Atalanta Bergame en flamme, après le gros succès contre Valence

En explosant Valence devant son public, l'Atalanta a encore impressionné pour son premier huitième de finale de Ligue des Champions et quasiment assuré sa place en quarts. Quelle première C1, pour ce collectif ultra-offensif !

" Cette Atalanta respire la fraîcheur et la jeunesse "

L'Atalanta Bergame est un club sympa. Sympa à regarder, et relativement sympa à affronter. Car s'ils ont proposé une rencontre spectaculaire (une trentaine de frappes) ce mercredi soir pour le premier huitième de finale de Ligue des Champions de son histoire devant Valence, les Italiens ont aussi laissé un but à leur adversaire alors qu'ils menaient 4-0. Histoire de conserver un peu de suspense pour le match retour, mais aussi d'offrir un petit remontant aux Espagnols en fin de soirée. Comme lorsque l'équipe de poussins laisse marquer celle de débutants à la fin d'une partie archi-dominée lors d'un tournoi de quartier, afin de faire sécher les larmes.À la 66minute, Denis Cheryshev a donc profité d'une relance hasardeuse pour réduire le score d'un tir lointain à l'entrée de la surface de réparation. 4-1, presque tout le monde est content. Enfin, surtout les habitués du Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Lesquels sont vraiment chanceux de supporter une telle, aussi offensive qu'emballante. Aussi dangereuse que motivée. Aussi surprenante que collective.Collective, oui. En témoigne le nombre de joueurs décisifs, au tableau d'affichage : pas moins de cinq bonhommes ont marqué ou fait marquer (Hans Hateboer X2, Alejandro Darío Gómez, Josip Ili?i?, Mario Pašali?, Remo Freuler). Un fait qui répond au gros nombre de buteurs différents de ladans la compétition aux grande oreilles : dix, pour douze réalisations en tout. Au sein de l'Atalanta, pas de tête qui dépasse si ce n'est celle du talentueux Gian Piero Gasperini. Les stars ? Le douzième homme, et cette volonté commune d'aller de l'avant en (se) faisant plaisir.Ajoutez à cela un gardien capable de se mettre en valeur alors que ses partenaires dominent (presque) totalement leur sujet