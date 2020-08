L'Atalanta Bergame, éliminée les armes à la main

Fidèle à ses principes, l'Atalanta a harmonieusement déroulé son habituelle prestation collective, avant d'immanquablement déjouer et reculer dans la dernière demi-heure d'un match qu'elle aura été à cinq minutes de remporter. La Dea n'a pas attrapé l'impossible, mais on est prêt à parier que l'Europe se souviendra de ces Nerazzurri-là.

Paris renverse l'Atalanta

Bergame courageuse

C'est l'histoire d'un film d'auteur, monté avec pas grand chose. Au générique de fin, on retrouve un réalisateur un peu népotique mais visionnaire nommé Gasperini, un acteur de Serie B génial, ignoré par les écuriesdu foot mondial surnommé Papu Gómez et un paquet de types que beaucoup de monde considérait auparavant comme des éternels figurants sur le plan européen. Mais l'Atalanta avait dans ses tiroirs un script qui décalque les mirettes et cette drôle de passion virale, que transmettent les équipes dont le collectif transforme les individualités, aussi quelconques soient-elles. Lal'a encore démontré ce mercredi face au PSG, en jouant ses gammes habituelles, au moins pendant une heure de jeu.Bizarrement, voilà pourtant un match que le PSG aurait pu remporter sur une marge beaucoup plus confortable, si les Parisiens avaient été plus réalistes face à la cage de Sportiello. Les Bergamasques ont laissé des espaces souvent kamikazes dans leur dos et la chose, justement, ne doit rien au hasard. Avant l'entrée de Mbappé à l'heure de jeu, l'Atalanta a fait ce qu'on attendait d'elle : elle a imposé son marquage individuel, asphyxiant la relance parisienne, défendant systématiquement en avançant, ce qui constitue, rappelons-le, l'idée matricielle du football de Gasperini. Un parti-pris jusqu'au-boutiste qui laissait en contrepartie des boulevards aux Parisiens en contre, portés à bout de bras par un Neymar stellaire, mais maladroit dans le dernier geste. Résultat : l'Atalanta a longtemps dominé les Franciliens, miniaturisés par le jeu en pivot gargantuesque de Zapata, la virtuosité technique de Gómez, les montées ravageuses de Hateboer et les dégazonnages osés des défenseurs bergamasques. Illustration sur le but de la, inscrit par Pasalic, à la conclusion d'une action initiée par Toloi, pourtant défenseur