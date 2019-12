L'Atalanta au septième ciel, le Dinamo six pieds sous terre

Premier buteur de la soirée, le Dinamo a cru aux huitièmes pendant un peu moins d'une demi-heure, avant de se faire crucifier par un triplé de Gabriel Jesus. Pendant ce temps-là, l'Atalanta a mis le temps mais s'est finalement imposée avec la manière face au Shakhtar Donetsk. Les Italiens chipent la deuxième place à leurs adversaires du soir, lesquels devront se consoler avec la Ligue Europa, tandis que Zagreb repart finalement les mains vides.

Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta Bergame

Toujours en course pour passer l'hiver en Europe, Papu Gomez entraîne la meute italienne à montrer les dents d'entrée de jeu. La première tentative du Shakhtar n'intervient qu'au bout du premier quart d'heure. Et quelle tentative ! Kovalenko conclut une frappe contrée de Junior Moraes d'une patate en pleine lucarne. Hélas, l'ouverture du score lui est refusée pour une épaule hors-jeu. C'est l'étincelle qui allume les braises et les Bergamasques, repliés dans leur moitié de terrain en guettant la moindre contre-attaque, peuvent remercier Gollini de sa solidité : sa claquette du bout des doigts sur la tête de Moraes au point de penalty permet à lade rentrer au vestiaire avec encore un peu de baume au coeur : l'élimination de la scène européenne est encore virtuelle. Mais en deuxième période, aucune équipe ne semble décidée à prendre l'avantage : entre frappes dévissées des deux côtés et une nouvelle parade époustouflante de Gollini, il faut finalement attendre la 68e minute pour que le verrou saute : Timothy Castagne trompe Pyatov en deux temps et voit son geste de renard validé à l'aide de la VAR. De la dernière place, l'Atalanta devient alors qualifiée pour les huitièmes ! Et le rouge reçu par Dodo pour une baffe franchement inutile sur Remo Freuler vient leur donner une bouffée d'air supplémentaire, que Malinovskiy Lire la suite de l'article sur SoFoot.com