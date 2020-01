L'ASVEL se sabborde

par Victor Gatinel (iDalgo)

Villeurbanne peut s'en vouloir. L'ASVEL s'incline 80-83 sur son parquet face à l'Etoile Rouge Belgrade après avoir compté 19 points d'écart à l'entame du 3 quart-temps. Dominateurs et efficacent en première période, les hommes de Zvedan Mitrovic mènent 49 à 30 après 20 minutes de jeu. Mais dans le 3e acte, les Villeurbannais perdent le fil de leur rencontre. Les Serbes, qui ont eu le mérite de ne jamais se résigner, en profitent et infligent un 34-16 au locaux. Kevin Punter punit définitivement les Rhodaniens à 2 secondes du buzzer sur un shoot à 3 points et offre la victoire aux siens. L'ASVEL tombe donc à domicile face à un concurrent direct à la qualification au prochain tour. Villeurbanne est 11e alors que l'Etoile Rouge, grâce à ce 4e succès consécutif sur la scène européenne, grimpe au 8e rang.