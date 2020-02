Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL s'impose dans la douleur à Châlons-Reims, Monaco explose Boulazac Reuters • 01/02/2020 à 23:09









L'ASVEL s'impose dans la douleur à Châlons-Reims, Monaco explose Boulazac par Hugo Chalmin (iDalgo) Le déplacement de l'ASVEL sur les terres de Châlons-Reims à l'occasion de la 21ème journée de Jeep Elite n'a pas été de tout repos. Les Villeurbannais se sont imposés dans la douleur 66-68 face au CCRB. Dès le début de match, les deux équipes se rendent coups pour coups. La rencontre est serrée mais les joueurs de Zvezdan Mitrovi? parviennent à faire un écart de 11 points avant de rentrer aux vestiaires. Un écart qui diminue dans le dernier quart-temps. Les Remois recollent même à égalité à quelques secondes de la fin mais l'ASVEL s'en sort et conforte sa place de leader du classement. Du côté de Monaco, la Roca Team n'a laissé aucune chance à Boulazac et a décroché un succès facile sur le score de 86 à 71. Malgré l'absence sur blessure de Paul Lacombe et d'Eric Buckner, l'AS Monaco a pris sa revanche face au BBD qui avait remporté le match aller 70-74. Les hommes de Saša Obradovi? revienne à une victoire de Villeurbanne. Parmi les autres rencontres de la soirée en Jeep Elite, Orléans gagne de justesse contre Levallois (85-84), Nanterre explose Roanne à la maison (108-79), la SIG s'incline sur le fil à Pau (74-73), L'Élan sportif chalonnais domine d'un point Le Mans (84-83) et Limoges dispose de Gravelines-Dunkerque (77-71).

