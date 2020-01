Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ASVEL s'écroule au Panathnaïkos Reuters • 24/01/2020 à 23:58









par Hugo Chalmin (iDalgo) L'ASVEL n'en finit plus de sombrer en Euroligue. Les champions de France en titre se déplaçaient vendredi du côté d'Athènes pour y affronter le Panathnaïkos, 6ème de la plus grande compétition de basket européen. Et la virée en terres grecques a tourné au cauchemar pour l'équipe de Villeurbanne. Après un premier quart-temps au terme duquel les hommes de Zvezdan Mitrovi? ne sont menés que de deux points, ils éclatent lors du deuxième quart-temps. Le club de Tony Parker subit les assauts du Pana et rentrent aux vestiaires avec un retard de 15 points. Un retard que l'ASVEL n'a jamais su rattraper. Les Villeurbannais s'inclinent finalement 100 à 88 et poursuivent leur série de cinq revers consécutifs en Euroligue. Leur dernier succès dans cette compétition remonte au 26 décembre 2019. Ils étaient ressortis vainqueurs de leur duel face au Khimki Moscou (92-88).

